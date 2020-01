Tano: "Estamos a tiempo de enmendar esta situación"

Manuel Asencio 'Tano', nueva incorporación de la Unión Deportiva Los Barrios, analizaba sus primeros días como jugador del conjunto barreño y que debutó este pasado domingo en la derrota frente al Córdoba B. 'No esperaba ir convocado pero ante las bajas que teníamos hacía falta que estuviera en el banquillo pero no fue el mejor debut porque perdimos', expresó el mediocentro que se marchó con sensaciones positivas a pesar de la derrota.

El sevillano ha priorizado el tema académico ya que actualmente reside en San Fernando y una segunda llamada de la Unión -la primera fue en verano- ha propiciado que el jugador regresa al fútbol en activo. El debut de Tano no fue el único la pasada jornada ya que el técnico Loren también se estrenaba al frente del banquillo. 'Es un entrenador con intensidad y confiamos en ir poco a poco asimilando los conceptos para ir mostrándolos en el resurgir del equipo', declaró el ex- del Algeciras que espera romper la racha de once jornadas sin vencer a pesar del complicado calendario que se les avecina ante Betis Deportivo y Ceuta por delante.

'Tenemos una cuesta complicada por delante pero en el fútbol todo puede pasar y hay que olvidarse de la situación que estamos viviendo para intentar sacar algo positivo en Sevilla', cerró.