Ciudadanos descarta retrasos en la tramitación del proyecto del nuevo hospital

José Ignacio Delgado asegura que la exclusión de siete de las ofertas que licitaban por la redacción del proyecto y dirección técnica del nuevo hospital comarcal no va a implicar un retraso sobre el calendario que maneja la Junta de Castilla y León.

A pesar de que las empresas pueden recurrir la decisión, que se basa en supuestos incumplimientos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Aranda, dice el procurador de Ciudadanos, que esto no va a trastocar la tramitación normal ni a impedir que se cumplan las previsiones que maneja la Consejería de Sanidad. Delgado apela a la coordinación dentro de la administración para evitar retrasos añadidos en este proyecto. “No va a haber ningún tipo de retraso provocado por las cuestiones de los pliegos técnicos y los procesos de contratación; no se pueden dar fechas concretas, que nos gustaría a todos, pero sí decir que los trabajos se van a realizar inmediatamente después de esos informes técnicos, y estarán dentro de lo que hemos dicho: 2800 días, 4 años o casi 5” En este sentido, habla de la necesidad de agilizar las cuestiones relativas a los accesos del futuro hospital para que no impliquen un obstáculo.

Respecto a la marejada que parece arreciar en el ámbito rural por las carencias de profesionales de la medicina, José Ignacio Delgado insiste en la necesidad de que todos los grupos parlamentarios dejen a un lado la demagogia y acepten la necesidad de reorganizar los recursos sanitarios, para adecuarlos a las características del territorio. “Aquí se trata de actuar en positivo y de dar soluciones, no de alarmar, de hacer demagogia barata y de llenar los pueblos de pancartas, aunque nos parece muy bien que todos los alcaldes y los ayuntamientos sean reivindicativos, como lo son los que están gobernados por Ciudadanos”, concluye el parlamentario.