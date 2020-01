Podemos denuncia la falta de participación

Podemos denuncia la escasa participación que el equipo de gobierno municipal arandino ofrece al resto de los grupos políticos. Esta formación ha hecho pública una queja en este sentido, hablando de que en el último mes la actividad ha decaído a niveles mínimos y además casi todo lo que se trata en las comisiones informativas son asuntos que están ya ventilados por el bipartito y en los que la oposición no puede hacer otra cosa que darse por enterado. “En las daciones de cuenta te informan pero no te dejan opinar, porque ya están los contratos adjudicados y el dinero gastado, así que tampoco puedes aportar nada”, explica la concejal María Ángeles Pizarro.

Al mismo tiempo, Podemos denuncia “la pobreza en algunos de los actos navideños, con el consiguiente malestar de muchos vecinos y del comercio local, especialmente del excesivo y difícilmente justificable coste de la mal llamada pista de patinaje”. Pizarro considera que no es de recibo que el equipo de gobierno decida siempre en iniciativas como ésta, que implican un gasto importante de las arcas municipales sin dar opción al resto de los grupos a aportar ideas. “La pista de patinaje que hemos tenido en la plaza este año es una vergüenza bajo mi punto de vista. ya no como concejala, sino como ciudadana: me parece que adjudican contratos, no sabemos a quién ni cómo, se gastan partidas muy grandes que a todos nos influyen sin pedirnos nuestra opinión; mi impresión es que estamos ahí por estar, nos dan explicaciones las justas y sólo cuando ya está hecho el trabajo y eso no es”, se queja Pizarro.