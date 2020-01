La comisaría de Lugones cerrará por las tardes

A partir de hoy, la comisaría de policía de Lugones, en el concejo de Siero, dejará de dar servicio por las tardes. Una decisión que se produce sin previo aviso, según denuncian el Sindicato Policial Unificado (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación nacional de policía (CEP), que achacan esta medida a la escasez de personal, que apuntan, no es exclusiva del concejo de Siero. No descartan incluso que la salida de la policía local con la que compartían el actual edificio de la comisaría, haya pesado a la hora de adoptar el cierre de las tardes dado que las instalaciones serían de titularidad municipal.

José Luis González, del SUP, recuerda que esta comisaría da servicio a varias poblaciones del concejo, cuyos habitantes tendrán ahora que acudir en horario de tarde a poner denuncias o a hacer trámites a Pola de Siero. Cree que “es por el déficit de personal que hay en la región policial. Llevamos muchos años todos los sindicatos reivindicando todos los sindicatos que se traiga más gente. Y es una pena que en 2010 cuando se abrió, que decía el señor delegado del Gobierno (por aquel entonces el socialista Antonio Trevín) que la zona de Lugones era una zona con un 60 por ciento de conflictividad, que ahora tengan que cerrarlo por déficit de personal”.

El servicio seguirá dándose con normalidad en la comisaría por las mañanas, pero por las tardes, los vecinos tendrán que desplazarse hasta la Pola para hacer trámites.