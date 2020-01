Los vecinos de Colloto denuncian la falta de médicos en su centro de salud /

Los vecinos se han concentrado frente al Centro de Salud de Colloto que atiende a parte de la población de Oviedo y parte de Siero, para protestar por lo que denominan un "caos sanitario", con una sola pediatra para 680 niños. Además denuncian que cuando la única titular de pediatría falta por descansos o enfermedad no se la sustituye con lo cual los pacientes son derivados al centro de salud de Ventanielles o a las urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Esto pasó por ejemplo, según relata la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Santolaya de Colloto, Lourdes Petra Mencía Castaño, entre el 25 de noviembre y el 13 de diciembre, cuando se quedaron más de 15 días sin pediatra.

Ante esta situación los vecinos presentaron un queja en la gerencia del Área Sanitaria IV, a la que pertenecen, recibiendo por toda contestación que "no hay personal para sustituir a la pediatra". Esta respuesta no les vale, dicen desde la Asociación de Vecinos de Colloto, cuyos representantes son conscientes de que el problema que ellos padecen en cuanto a la atención primaria es el mismo que se viven en otras localidades y piden al Servicio de Salud del Principado (SESPA) “que contrate personal sanitario ofreciendo contratos en las debidas condiciones para que los profesionales no se vayan a otras comunidades”.

Además extienden este problema con la pediatra a los médicos de familia, escasos también, según indican, para el número de población que atienden, lo que provoca que se den citas por defecto para cuatro días después de solicitarla, o como está pasando ahora a causa de la fase epidémica de la gripe con ocho días de espera, con lo cual los casos que no pueden esperar acaban en el HUCA con el consiguiente colapso que se vive estos días en los hospitales de referencia del Principado. Por una parte, dice la portavoz de los vecinos de Colloto, "piden a los ciudadanos que acudan a los centros de atención primaria para no saturar las urgencias hospitalarias y por otro los enfermos se ven obligados a acudir al HUCA para ser atendidos".

Como resumía la portavoz de otra plataforma vecinal de Colloto, Nuria Cuartas, “tenemos un centro de salud del siglo XXI con los servicios de los años 80”, en referencia a unas instalaciones estrenadas en 2018 pero que no cuentan con los recursos humanos suficientes (médicos, pediatras, enfermeras) para atender a una población que señalan que "ha ido creciendo en los últimos años sin que las autoridades sanitarias lo hayan tenido en cuenta para nada".