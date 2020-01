El ejecutivo de Ponferrada asegura que el coche de Carballo estaba estacionado en una zona peatonal

El equipo de gobierno de Ponferrada no sólo desmiente la supuesta persecución al portavoz del PRB, Tarsicio Carballo sino que también deja claro que el vehículo no sólo estaba mal estacionado dado que estaba en una zona peatonal sino que además no había pasado la ITV.

En un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que el concejal ha recibido el mismo tratamiento por parte de los agentes de la policía municipal que el resto de los ciudadanos tal y como es preceptivo.

Es más, aseguran en el equipo de gobierno que nadie ha iniciado una persecución contra el edil, una acusación que consideran muy grave al implicar también a los funcionarios y que sólo responde a la frustración de Carballo por el claro fracaso de la manifestación organizada el pasado 7 de enero.

Desde el ejecutivo invitan a Carballoa realizr una política honesta y a través de los canales habituales como son el pleno y las comisiones sin recurrir al insulto gratuito.