¿Qué haces tú en el PP? preguntó hace poco una compañera a Borja Semper. ¿En el PP de Casado y Álvarez de Toledo, precisaría yo?

Porque Semper no encajaba ni en el PP ni en la política actuales. Y las dos le van a echar de menos. La política, porque se cuentan con los dedos de una mano, de una mano, los políticos con ideas propias conocidas, que rompan la ortodoxia, se salgan del argumentario. En política, el que se mueve, no sale en la foto. No discrepar es uno de los ascensores más rápidos. Y el debate se empobrece a un ritmo endiablado.

Y si pierde la política, qué les cuento del PP. Al de Casado el duelo (de haberlo) le durará un día. Los populares vascos son casi irrelevantes en Madrid. Pero a Alfonso Alonso, la marcha de Semper le hace un buen roto a meses de las autonómicas. El de Irun era un cartel difícilmente mejorable. Al presidente del PP vasco le crecen los enanos desde que perdió las primarias su valedora Saenz de Santamaría. El único escaño que consigue en Cortes, el de la crítica Bea Fanjul; Génova imponiéndole candidatos y lanzando guiños a Rosa Díez; y en mínimos históricos en las urnas, Alonso se la juega en la próxima cita electoral. Rema contra viento y marea porque el PP sea abierto, moderado y de futuro, decía ayer Semper. Ahora sin él un poco más solo.