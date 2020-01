"Lo que las víctimas desean es que los presos hagan una reflexión crítica de ETA"

El secretario de Derechos Humanos y Convivecia del Gobienro vasco, Jonan Fernández, ha asegurado que esta porpuesta se trata de "un cambio de concepto". "Hasta ahora fijaba que, para acercar a los presos de ETA, era necesario, como condición previa, que éstos dieran unos pasos hacia la resocialización" mientras la Secretaría Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación propone invertir los términos de forma que "para resocializar al recluso éste debe estar cerca" del País Vasco, ha indicado Fernández en Hora 14 Euskadi

Sobre cómo considerarán las víctimas esta propuesta, Fernández asegura que "habrá opiniones diversas pero creo que hay que destacar que la ley establece requisitos para el tercer grado u otras cuestiones pero no para el acercameinto. No es un premio para el recluso es una condición que favorece a la familia, no atnto al preso", ha añadido. "Lo que las víctimas desean es que hagan una reflexión crítica de lo que supuso ETA y el dolor causado y nosotros queremos eso percisamente".

Creemos que el acercamiento puede favorecer, el alejameinto, en ningún caso contribuye". "Cada caso se debe tratar, como marca la normativa, de manera individualizada y sabemos que compete a Instituciones Penitenciarias el cómo trasladarlos y organizarlos."

El secretario de Derechos Humanos ha recordado tambien que una propuesta similar se presentó a Rajoy y Sánchez para ubicar a los presos a menos de 250 kilómetros de Euskadi."Lo que hacemos ahora es actualizarla y vincularla a la reinserción", ha concluído