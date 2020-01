Los médicos del HUC barajan ir a la huelga en dos semanas

Los profesionales médicos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) barajan la posibilidad de movilizarse dentro de dos semanas. Dice la portavoz del sindicato Intersindical Canaria, Cati Darias, que "hay motivos suficientes" para ir a la huelga y asegura que existe un ambiente de mucho "descontento" entre el personal sanitario.

Darias considera que la sanidad canaria está "infrafinanciada", de la que ha logrado recuperarse desde los recortes económicos que se produjeron en el año 2010. Además, afirma que se ha perdido "una década y va a costar otra década recuperarse" por la mala gestión que el sistema de salud en las Islas ha venido sufriendo en los últimos años.

La portavoz sindical añade también que no entienden los motivos por el que aún no se ha estabilizado al personal de la sanidad en Canarias. Y pone como ejemplo lo que ocurre en el HUC, donde el número de profesionales por población asistida "es infinitamente inferior" al resto del Servicio Canario de Salud, por lo que "no se puede dar una asistencia sanitaria digna".