Torres defiende a la consejera de Sanidad pese a la convocatoria de huelga de CCOO, UGT y Satse

El descontento de los médicos facultativos del Servicio Canario de Salud (SCS) ha precipitado en las últimas horas la convocatoria de preaviso de huelga a partir del 12 de febrero por parte de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Sindicato de Enfermería (Satse).

Las divisiones sindicales han coincidido, además, en la petición de cese en el cargo de la consejera de Sanidad provocando el aumento de la tensión en la cartera. Sin embargo, y pese a los contratiempos, el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha salido en defensa de Teresa Cruz Oval y ha asegurado “mantener la confianza” y “estar muy contento con el Gobierno de Canarias y con todos sus representantes”.

A las movilizaciones planteadas están llamados 2000 profesionales con independencia de su lugar de destino y tipo de relación contractual. El Sindicato Médico, por su parte, decidirá el próximo lunes si se adhiere al llamamiento.

En rueda de prensa, los sindicatos han achacado la huelga a un eje vertebrador, lo que José Alonso Rodríguez (CCOO) considera como una forma “anómala” de convocar las Ofertas de Empleo Público de 2016, 2017, 2018 y 2019, de manera centralizada y “bajo unas condiciones impuestas”.

A esto añaden otro problema laboral, la carrera profesional de los contratados temporales: “es un concepto que se ha logrado rescatar y que estaba pactado para el 1 de enero de 2020, pero que se ha derivado al 1 de enero de 2021 conllevando una pérdida salarial”, ha incidido Alonso.

El tercer conflicto al que se enfrenta el Servicio Canario de Salud (SCS) es el sistema de las listas de empleo, que regula la forma de contratación temporal. Al respecto, el portavoz de UGT, Francisco Bautista, ha sostenido que “existe un acuerdo firmado con el PSOE para que la tasa de inestabilidad sea inferior al 8 por ciento antes de 2022”.

Esta gama de reivindicaciones, a la que se suman las listas de espera o el estancamiento de número de camas en los hospitales, ha supuesto la declaración sindical de otras medidas de presión que pretenden ejercer como concentraciones en centros de trabajo y marchas. CCOO y UGT han declarado este martes a Teresa Cruz Oval como una “interlocutora no válida” tras seis meses al frente de la cartera, por lo que han solicitado al gobierno que dirige Ángel Víctor Torres, que “encabece” el cambio. En este sentido, Bautista ha apuntado al presupuesto en Sanidad más elevado de la historia y a una “falta de gestión”: “Querer es poder, y más cuando tienes las herramientas (…) no se puede ser demagogo al intentar llevar un servicio público. No conocen la realidad y por no dejarse aconsejar, por su soberbia, nos están llevando a su situación”.

Ante este preaviso de huelga, Cruz Oval ha mostrado su comprensión en la SER a la petición de cese derivada de “no haber sabido dar respuesta, ahora mismo, a las demandas que ellos planteaban”. Sin embargo, se ha mostrado tajante: “yo en seis meses no puedo ser responsable de un problema estructural de las listas de espera o de la eventualidad de los trabajadores”.

En un tono conciliador, la consejera ha asegurado tener intención de “establecer puentes sindicales y entablar diálogo” y se ha mostrado orgullosa de los objetivos alcanzados hasta la fecha: “esta consejería es la más compleja, me incorporé con esa idea (…) me gustaría que al año se pudiera valorar mi gestión por un tema de justicia”. Así, ha fijado el plazo límite para dar un paso al frente de no concluir los primeros 12 meses de gestión con un buen resultado.

Cruz Oval ha concluido aludiendo a intereses partidistas: “El ruido generado no obedece a una cuestión de gestión sino política (…) Quien plantea que deje en suspense una OPE y está planteando que no hay estabilización en los profesionales sanitarios. Es una cosa o la otra, las dos es imposible”.