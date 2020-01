Carlos Puche pide ayuda para superar el reto de las 100 vías de octavo grado

Carlos Puche Mostazo es un escalador eldense de 34 años que se ha propuesto superar el reto de escalar 100 vías de octavo grado en un solo año.

Puche es bombero de la sección forestal además de entrenador de escalada, y lleva una docena de años fuera de Elda desempeñando su profesión, ahora en la localidad castellonense de Nules aunque antes estuvo en Valencia y en Castellón. Una vez que ha superado una luxación de hombro que tuvo hace un año, quiere optar a alguna de las becas que pondrá en marcha “Where is the Limit?” por lo que presentará su proyecto en forma de vídeo blog con las escaladas y ascensiones diarias además del método de entrenamiento utilizado para conseguirlo durante los meses previos al año del reto. Su opción necesita conseguir los votos necesarios en la Web de esa firma, para que sea tenida en cuenta y con el importe de la beca, “poder sufragar parte del gasto que conlleva porque hay que viajar a distintos puntos para lograr el reto”.

En el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER, Carlos Puche, que lleva 20 años en el mundo de la escalada deportiva, ha recordado que “no pretendemos subir al pico más alto, lo que se busca en este tipo de vías, con una altura de entre 20 y 40 metros de altura, es que la dificultad sea máxima e incluso extrema por lo que escaladores como yo, que no somos profesionales, necesitamos muchos meses de entrenamiento para lograrlas. El equivalente en fútbol sería marcar un gol en primera división o en atletismo, bajar de una hora veinte minutos en una Media Maratón”.

Más allá de este objetivo, Carlos Puche Mostazo asegura que no se pone límites porque “es muy subjetivo y está dentro de cada uno. Creo que, con esfuerzo y dedicación, los límites están muy lejos y puede que no existan.”