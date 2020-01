Las entradas del Ibiza-Barcelona se podrán adquirir a partir del viernes

La Unión Deportiva Ibiza ha comenzado a trabajar en la logística de la cita histórica de Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona del próximo miércoles en Can Misses. Este mañana ha mantenido ya una primera reunión de coordinación con el Ayuntamiento de Ibiza. Uno de los aspectos en los que se trabaja es en la instalación de gradas supletorias. Ya están en la isla los técnicos de las empresas que se van a encargar de esta tarea. Así lo ha destacado el presidente de la entidad, Amadeo Salvo, que ha pasado por el programa Hoy por Hoy, señala todavía no hay una cifra definitiva pero todo apunta a q que se ampliará la capacidad del estadio que es de 4.500 personas " entre 2.500 o 3.000 plazas más".

Y lo que toda la afición espera es la venta de las entradas. Salvo afirma que si no hay contratiempos se abrirán las taquillas del estado de Can Misses a partir del próximo viernes y aunque no se ha cerrado todavía el precio, dice el presidente de la UD que no serán precios "exagerados, serán muy normales" ,porque entiende que esto es un "premio para toda la isla".

Otra novedad importante es que no se venderán entradas por internet, para evitar abusos y la presencia de reventas. No se podrán adquirir más de dos entradas por persona. Para los abonados Salvo recalca que "podrán entrar gratis y habilitaremos una taquilla específica, para que canjeen su abono por una entrada ya que habrá una zonificación de las puertas de acceso al campo".

El club ofrecerá información también sobre la forma de acudir al campo para evitar en lo posible el colapso de vehículos en las inmediaciones de Can Misses.

Por su parte el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, destaca que se trabaja ya en la mejora de la iluminación del campo. "Tenemos la colaboración del Consell de Formentera que ha puesto a nuestra disposición las torres que se utilizaron en los partidos de Copa que se jugaron en la Pitiusa menor y que se instalarán en Can Misses".