Las limpiadoras de los institutos de la provincia vuelven a la huelga

Buena parte de las limpiadoras en institutos públicos de la provincia vuelven a la huelga. Recordamos que se encontraba paralizada a la espera del cumplimiento de las promesas de enmienda realizadas por las empresas encargadas del servicio, Netalia y Tempo. Una situación que afecta a 70 institutos de la provincia y las propias trabajadoras que contemplan con indignación los continuos retrasos e impagos de sus nóminas. Netalia y Tempo aseguraron para la finalización de la huelga anterior que en unos días se pondrían al corriente de pago. Algo que no se ha cumplido.

Dolores Jiménez, la responsable del sector de construcción y servicios de limpieza en CCOO, explicaba este martes tarde a Radio Jaén Cadena SER que las trabajadoras de Netalia han decidido volver a la huelga por los continuos incumplimientos y "engaños" de la empresa. Esto afectará a más de 40 institutos y a unas 140 trabajadoras. Por otra parte, las trabajadoras de Tempo lo decidirán esta mañana cuando se celebre asamblea en la sede de CCOO.

"Las trabajadoras de Netalia porque están cansadas de tanta mentira y de que apuren hasta el último día. Le dimos un plazo de siete días y van a esperar hasta el último momento. Están cansadas. Y, de hecho, ahora mismo no hay ningún ingreso por parte de Netalia", señalaba Jiménez.

El caso de Tempo no es mucho mejor. "En Tempo el ambiente es pésimo, pero me llegan noticias de que esta tarde han hecho algún ingreso que otro. Lo que no sé y me queda por dictaminar qué ingreso han hecho, si ha sido en las agencias tributarias, en los institutos o en las OCAS. Por ello, este miércoles decidiremos".

Jiménez nos informaba que Netalia aún debe la nómina de diciembre y la extra de navidad a parte de la plantilla. Y Tempo ha faltado al pago de nóminas en noviembre, diciembre y la extraordinaria para algunas trabajadoras.