Simple Minds se suma a los artistas internacionales del Tío Pepe Festival

El próximo verano se celebrará la VII edición de TÍO PEPE Festival, un evento que combina la mejor música y gastronomía para disfrutar de unas noches inolvidables en las bodegas Tío Pepe. Ya se ha avanzado parte del cartel de estrellas de la música que estarán en esta próxima edición, con presencia de grupos internacionales como Simple Minds o Kool & the Gang.

Simple Minds, la banda de Glasgow formada por Jim Kerr and Charlie Burchill, estarán en las bodegas González Byass el próximo 1 de agosto repasando sus cuarenta años de historia. Los escoceses se hicieron un hueco en la complicada escena internacional a principios de los años 80 gracias a algunos éxitos para bandas sonoras como Don't You (Forget About Me), de la película El club de los cinco. La banda sigue en activo, reinventando sus directos y girando por todo el mundo.

La mítica banda de R&B Kool & the Gang es otra de las primeras confirmaciones de esta próxima edición. A punto de cumplir los 50 años de trayectoria, la banda estadounidense se ha convertido en una leyenda de la música que ha influido a tres generaciones con éxitos tan reconocibles como Celebration o Jungle Boogie, que compartirán con su público el próximo 10 de agosto.

En cuanto a los artistas nacionales, comenzamos por uno de los nombres más importantes de la canción en España, José Luis Perales, que pasará por TÍO PEPE Festival dentro de su gira de despedida de los escenarios, ‘Baladas para una despedida’. En muy pocos días se han agotado las entradas para este concierto tan especial el 7 de agosto, pero hay ya una segunda fecha confirmada con el artista el 26 de julio. Otro de los nombres propios de esta edición será el de Víctor Manuel, uno de los mejores cantautores y compositores españoles. Su discografía es tan amplia como de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Víctor Manuel trae a TÍO PEPE Festival, el próximo 5 de agosto, su repertorio de toda la vida además de Casi nada está en su sitio, el primer álbum de canciones originales que publica desde 2008. La cordobesa India Martínez muestra en su último disco, Palmeras, un homenaje al barrio en el que creció. La gira de presentación de este disco la llevará a TÍO PEPE Festival. Se trata de un trabajo cargado de feminidad, fuerza y talento, la superación definitiva de la aleación de flamenco y pop que la han catapultado como una artista referente en el pop racial español. Ana Torroja también formará parte del cartel de la próxima edición de TÍO PEPE Festival, dentro de su gira Volver 2020 en la que repasa todos los éxitos de su etapa como vocalista de la mítica banda de pop nacional Mecano, además de los de su carrera en solitario. Por su parte, el tenor Juan Diego Flórez repite este año después de su éxito el pasado verano en TÍO PEPE Festival. Considerado como uno de los grandes talentos de la ópera y reconocido como uno de los mejores tenores de la historia por la BBC. Con tan solo 23 años debutó en la Scala de Milán y desde entonces ha aparecido de manera constante en los teatros y escenarios más importantes del mundo junto a directores de fama internacional. Flórez presentará su disco ‘Bésame mucho’ el día 3 de agosto.

Las entradas para las actuaciones pueden adquirirse también en www.tiopepefestival.com.