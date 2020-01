El PSOE-M acusa a Díaz Ayuso de ignorar a los municipios socialistas

Los socialistas quieren contrarrestar la campaña que ha iniciado la Comunidad de Madrid contra el nuevo gobierno central. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco cree que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tiene que dejar “de hacer oposición al Gobierno de España" y empezar a "atender los problemas" de los municipios de la región que gobierna. “No es normal que haya alcaldes que llevan meses pidiendo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con algunos de sus consejeros y que no sean atendidos”, se queja José Manuel Franco.

El líder de los socialistas madrileños ha reunido este miércoles en Alcorcón a los alcaldes socialistas del sur para conocer sus demandas y necesidades. En torno a la mesa, en el Ayuntamiento de Alcorcón, se han reunido 14 alcaldes socialistas, entre ellos, los de Parla, Ramón Jurado; de Getafe, Sara Hernández; Leganés, Santiago Llorente, Arganda del Rey, Guillermo Hita o la de Alcorcón, Natalia de Andrés, municipios que representan a más de un millón de madrileños. “No se nos puede ignorar, no puede seguir dándonos la espalda”, denuncia el secretario general del PSOE-M, “hay muchos problemas que resolver y lo que exigimos, lo que pedimos, es que la Comunidad de Madrid asuma sus competencias, deje de hacer oposición al Gobierno de España y resuelva los problemas de los municipios de Madrid, de los habitantes de estos municipios".

Entre los problemas que han puesto en común está, por ejemplo, la movilidad, las BESCAM o los residuos. Sobre este asunto en concreto, José Manuel Franco ha reclamado "un gran acuerdo autonómico que no sea usado como arma arrojadiza", el secretario general de los socialistas madrileños cree que debe crearse la “figura de un consorcio o algo similar" para dejar de poner parches.

Noelia Posse, non grata

La nota gris de este foro de los socialistas ha sido la ausencia de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, persona non grata en esta reunión, que no ha sido invitada porque sigue suspendida cautelarmente de militancia. El expediente que inició la Comisión de Ética y Garantía del PSOE-M sigue en el congelador desde el pasado mes de octubre. No se ha avanzado nada, “no ha habido novedades sobre este asunto”, ha reconocido el propio José Manuel Franco.

José Manuel Franco ha avanzado que su intención es repetir este tipo de foros con los alcaldes del resto de zonas, su plan es reunirse con los municipios del este, del oeste y del norte.

La Comunidad desmiente al PSOE-M

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez cree que José Manuel Franco debería informarse mejor, antes de insinuar que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso ignora a los ayuntamientos socialistas. Alegan que en apenas cinco meses de gobierno, la Comunidad ha atendido a 172 de los 179 alcaldes de la región, de los cuales 56 eran del PSOE (gobierna en 58). Ningún alcalde espera más de dos semanas para ser atendido si el asunto es urgente, defienden desde la Consejería que dirige David Pérez.