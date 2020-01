El Real Murcia se sobrepone a los errores defensivos y gana al Cádiz B

La eliminación en la Copa del Rey colocó de facto al Real Murcia las anteojeras. Lo único en lo que tienen que pensar es en la liga y en salvar, como se pueda, la temporada, asegurando la permanencia en Segunda B. El rival de la jornada aplazada, primer partido de la segunda vuelta, el Cádiz B.

Adrián Hernández, que ya no puede probar más y tiene que ir a tiro hecho, formó su once con Tanis en portería -pese a que Lejárraga volvió a la convocatoria-, línea de tres atrás con Armando, Antonio López y Edu Luna con carril diestro para Álvaro Rodríguez e izquierdo para Josue Dorrio. Medio para Víctor Meseguer y Juanma Bravo y Josema, Peque y Toril arriba, con mucha movilidad entre los tres.

El partido arrancó con un buen centro de Álvaro Rodríguez que intentó rematar Toril en plancha y el propio punta mallorquín se probó al remate de un córner lanzado por Armando. Fue en el minuto 14 cuando Peque marcó un auténtico golazo: controló el balón dentro del área, se dio la vuelta, recortó hacia afuera y golpeó perfecto al segundo palo para batir a Juan Flere.

Estuvo a punto de llegar el segundo en una contra capitaneada por Peque que cedió para Josema, que recortó pero no supo conectar con el esférico. Y cuando los 3.598 aficionados pensaban que vivirían una noche plácida llegó el plato combinado de errores defensivos.

El primero, de Edu Luna, que se chocó con Armando y regaló un balón a Lino que regaló el gol del empate a Nieto. Después de poner las tablas en el electrónico del Enrique Roca de Murcia, Tanis Marcellán estuvo cerca de dar ventaja al filial cadista: primero con una salida a destiempo y después al no atrapar un centro desde banda derecha.

En la segunda mitad empeoró el partido y Adrián cambió el esquema al 4-4-2 con Quereda en el lateral izquierdo y Dorrio en el extremo diestro y con Víctor Curto en la media punta acompañando a Toril. Y llegó. Víctor Curtó hizo lo que mejor sabe y remató con rabia de cabeza un centro de Dorrio para poner el 2-1 en el marcador.

Juanra puso el 3-1 con un golpeo de cabeza en el 84, que sirve para que los granas, aunque con no muy buenas sensaciones, sumen una victoria que les aleja de los puestos de descenso y el playout, que marca el Algeciras, rival este domingo, con 20 puntos.