Juan Pablo Izquierdo no descarta que Igea se presente a presidir Cs

Juan Pablo Izquierdo, procurador por Palencia confirma que su dimisión como Secretario de Acción Institucional está directamente relacionada con la de Francisco Igea como muestra del desacuerdo con los nombramientos y destituciones de la gestora nacional en los últimos días. Considera Izquierdo que la gestora sólo debería ocuparse de la organización del Congreso en marzo y no inmiscuirse en las decisiones políticas internas como está haciendo ahora. Aunque entiende que Inés Arrimadas es ahora mismo la persona idónea para tomar las riendas del partido no descarta que, de seguir la misma senda que la anterior ejecutiva y que ha llevado al partido a los malos resultados electorales, Igea se presente a la presidencia de Ciudadanos.

Juan Palo Izquierdo se ha sumado al buen número de cargos públicos de Ciudadanos de Castilla y León que han presentado su renuncia a sus cargos internos para mostrar el descontento existente con la gestora nacional por las últimas decisiones adoptadas en nombramientos. Considera la corriente crítica existente en este momento en el interior del partido que, es fundamental dar más peso a los afiliados y no adoptar las medidas de forma autoritaria y sin contar con nadie como están haciendo ahora. Entiende que esta forma de hacer política está fuera de lugar y que la gestora se debería limitar a organizar el congreso nacional de los días 14 y 15 de marzo en que se elegirá a la nueva ejecutiva nacional. Los malos datos cosechados por Ciudadanos en las últimas elecciones vienen a demostrar que no estaban dando los pasos correctos por lo que entienden que sólo un cambio de rumbo puede salvar al partido, que sean los afiliados los encargados de elegir a sus directivos regionales y locales es la única forma de reflotar a Ciudadanos. Si Arrimadas insiste en mantener las políticas pasadas no descartan que haya más candidaturas a presidir el partido, una de ellas podría ser la de Igea.