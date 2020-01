Los empleados públicos de la Junta claman por las 35 horas semanales

Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León han vuelto a concentrarse, en esta ocasión a las puertas del Hospital Río Carrión, para reclamar a la administración regional la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, recuerdan que esta medida, al contrario de lo que asegura el ejecutivo, no sólo no tendrá un coste importante sino que permitiría la incorporación de muchos jóvenes a la administración regional. Piden a Fernández Mañueco y a Igea que se dejen de tantas fotos y se dediquen a cumplir los acuerdos firmados.

Nueva concentración de los empleados públicos de la Junta que, todos los miércoles del mes de enero, han decidido concentrarse a las puertas de un organismo público regional para reclamar la vuelta de la jornada laboral de 35 horas, tal y como se comprometió y firmó la Junta medida de la que a día de hoya no se sabe nada. Críticas a la negativa de los mandatarios regionales por no sentarse a negociar con ellos y a las políticas que están desarrollando para poner a la ciudadanía en su contra intentando engañarles con costes que nada tienen que ver con la realidad. No cejarán en su empeño y está previsto que a partir de febrero se realicen concentraciones regionales en cada una de las provincias, aquí en Palencia se celebrará el próximo 4 de febrero en la que realizarán una marcha desde el Hospital hasta la delegación pasando por diferentes estamentos regionales. Seguirán luchando por lo que consideran justo.