El Ejecutivo Foral descarta una autovía en la N-121-A

El Gobierno de Navarra descarta a corto plazo una autovía en la N-121-A. Aunque no es excluyente, el gobierno opta por la solución de 2+1 por ser "la más adecuada y realista", apuntan desde el ejecutivo. Por el contrario, la autovía, aseguran, que "no se contempla".

"No tiene sentido plantear ahora una autovía por parte de aquellos que durante 25 años no la han puesto en marcha", decía Remírez, en cuanto a las palabras de Javier Esparza, quien apuntaba que si se hacía una vía 2+1, "estuviera preparada para una autovía, un 2+2...", algo que el gobierno no comparte.

Y sobre la limitación del transporte pesado en esta vía, Remírez no lo descarta y dice que "se tendrá que estudiar". La N-121-A, una cuestión prioritaria para el gobierno en la que se va a reforzar el control de Policía Foral en la vía.