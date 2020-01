Los aficionados de Unionistas de Salamanca lo tienen claro: sí a Las Pistas

Las horas posteriores después de que se conociera que el Real Madrid se citará con Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey el próximo miércoles a las 21 horas han sido frenéticas para la entidad de Las Pistas del Helmántico.

Todo comenzó con las primeras declaraciones del alcalde de Salamanca, Carlos Carbayo, en la Cadena SER. Aseguró en el programa SER Deportivos que se ofrecía a mediar entre Unionistas y el Salamanca CF para que el partido ante el todopoderoso equipo blanco se dispute en el estadio Helmántico. Lo cierto es que estas palabras de Carbayo han sido fuertemente contestadas y criticadas por la afición de Unionistas.

Y es que los socios del club asambleario de la capital se están afanando en las últimas horas a través de las redes sociales para explicar a otros ciudadanos y, sobre todo, personas y periodistas de fuera de Salamanca, por qué quieren jugar en su casa, el estadio municipal de Las Pistas, en lugar de disputarlo en el Helmántico.

Las declaraciones públicas del alcalde de Salamanca no han gustado nada a los aficionados, y tampoco dentro de Unionistas. Consideran que el Ayuntamiento y el primer edil no debe presionar ni públicamente ni en privado para condicionar que el partido se juegue en el Helmántico, casa del máximo rival de Unionistas. El alcalde quiere evitar la imagen a nivel internacional de un campo de fútbol municipal en Salamanca que no está preparado para albergar un partido de entidad.

El presidente de Unionistas de Salamanca, Miguel Ángel Sandoval, explicó en la SER que el desembolso que el club tendría que llevar a cabo para preparar Las Pistas asciende a 70.000 euros aproximadamente, en concepto de gradas supletorias e iluminación. El club está dispuesto a hacer el esfuerzo de correr con esos gastos para que sea su estadio el que disfrute de la visita del Real Madrid, pese a las presiones del Ayuntamiento de Salamanca y las instituciones.

Unionistas y sus socios quieren jugar en Las Pistas, y el Ayuntamiento no. En medio, el Salamanca CF. El club del Helmántico se ha encontrado con una situación inesperada y aunque públicamente muestran su intención de colaborar con 'el Consistorio', el director general del club, Rafael Dueñas, evitó decir en la SER anoche que le ofrecía el estadio a Unionistas de Salamanca sin contraprestación, algo lógico teniendo en cuenta que se trata de un estadio de propiedad privada.

Las próximas horas serán clave para decidir, pero el escenario de Las Pistas es el preferido pese a los comentarios interesados que circulan en torno al partido.