El festival Dock of the Bay se cuela en la agenda de Kutxa Fundazioa

El festival de cine documental musical de Donostia, Dock of the Bay, es protagonista esta semana en la agenda de Kutxa Fundazioa. Y lo es, no solo por el concierto de Elena Setién de hoy jueves en Kutxa Kultur Plaza a partir de las 21:00h, si no también por la presentación del libro Cuaderno de la revolución de Ramón Lluis Bande, que tendrá lugar el sábado 18 de enero a las 12:00h en Kutxa Kultur Plaza con acceso gratuito.

Además de música y conferencias esta semana la agenda de Kutxa Fundazioa nos acerca a una experiencia única de la mano de la exposición de Aitor Ortiz, Gaudí. Impresiones íntimas, en Artegunea para el sábado. En horario de tarde se podrá disfrutar de dicha exposición acompañada de música en directo de la mano de tres alumnos de Musikene, que interpretarán piezas de Federico Mompou al piano dentro de la sala.

