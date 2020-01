Merino muestra su lado más ambicioso: "Mi meta es la selección"

Mikel Merino, uno de los jugadores destacados de la Real esta temporada, pasó por la sala de prensa de Zubieta para valorar los aspectos más relevantes de la actualidad txuri-urdin.

-Copa en Anoeta. “Ha caído bien el sorteo, porque ha caído en casa y eso siempre es una ventaja porque contaremos con el apoyo de la afición y en ese sentido el Espanyol vendrá a sufrir y nosotros a intentar pasar la eliminatoria”.

-Espanyol en apuros ligueros. “Pero cuando viene la Copa es una cambio de comeoticiin es una cambio de chip como se ve en europa. E igual lo quieren aprovechar para cambiar su dinámica de la liga. Tenemos mucho respeto por el Espanyol, porque tiene jugadores de mucha calidad”.

-Homenaje en Ceuta. “Me lo esperaba porque me lo habían contentado, querían hacerme una especie de homenaje y me sentí muy bien, porque aunque no tengo muchos recuerdos de aquella época en Ceuta, es bonito que tengan esos detalles y lo agradezco mucho”.

-Combinar liga y copa. “Ahora hay una mezcla de partidos importantes para nosotros porque hay especial ilusión con la copa. Creo que tenemos una plantilla larga para competir en cada partido. Pero lo más importante es el siguiente encuentro, sea liga o copa, y el que juegue irá al 100% seguro”.

-Betis con refuerzos. “El Betis que conocíamos ha mejorado en los últimos partidos, y ahora con los refuerzos, los equipos se mejoran porque la intensidad de los jugadores sube. Pero nosotros también estamos a un nivel muy alto. Será un rival parecido a nosotros, pero intentaremos imponer nuestra buena dinámica fuera de casa e ir a por ellos”.

-Recuperado de su proceso gripal. “Me encuentro bien, después de tres o cuatro días que no estaba bien. Y los días posteriirew son complicados pero me siento bien y tengo días hasta que llegue el partido del fin de semana. Poco a poco me siento más fuerte.

-Betis, rival directo. “Para mi el Betis es un rival directo por calidad de plantilla, y encima si dinámica va hacia arriba, así que m al final de liga estará cerca de nosotros. Es un partido de tú a tú, muy. complicado fuera de casa”.

-Sin urgencias a pesar de perder contra Villarreal. “Yo estoy con la sensación de que estamos tranquilos. El otro día hicimos un buen partido en la primera parte, no tenemos que tener la necesidad de puntos, sino saber lo que tenemos que hacer y estar muy centrados”.

-Objetivo selección absoluta. “Lo afronto con ilusión y como un objetivo que tengo fijado. Quiero ser ambicioso y aunque se que es complicado, si quiero mejorar me tengo que poner metas altas y una de ellas es ir a la selección, no se lo lejos o cerca que estoy, pero quiero pelearlo”.

-Efectividad. “Yo creo que es lo más importante en todos los partidos de fútbol. Contra el Villarreal hicimos un partidazo y tuvimos muchas ocasiones. En Primera si perdonas no te perdonan, y en Sevilla será algo parecido. Lo bueno que tenemos es que hacemos muchas cosas hasta las ocasiones que tenemos, y solo queda que cuando lleguemos arriba la pelota entre”.

-Sin confianzas. “En media liga da tiempo a ver donde va a estar cada equipo, pero siempre hay sorpresas. Pueden pasar tantas cosas que no está nada decidido y todo puede cambiar. No hay que confiarse”.