Las trabajadoras de integración social y lengua de signos alzan la voz por sus empleos

Casi un millar de personas se ha concentrado esta mañana a las puertas de la Consejería de Educación, en Sevilla, para reclamar que se mantengan los puestos de trabajo de los Profesionales Especialistas Técnicos de Integración Social (PETIS), los monitores de niños con necesidades educativas especiales, y también los intérpretes de lengua de signos.

En Andalucía hay 1.400 trabajadoras, algunas de ellas con más de 10 años desempeñando estas funciones, que no tienen ahora garantizada la continuidad de su puesto de trabajo. Hasta ahora estaba el servicio externalizado y ahora pasa a manos de la Junta por lo que tendrían que competir con más aspirantes a esas plazas.

Por este motivo, han convocado hoy una jornada de huelga que ha sido secundada, según CCOO, por más el 90 por ciento de las trabajadoras. Las quejas las han hecho públicas en una concentración de protesta en la que han participado empleadas procedentes de distintos puntos de Andalucía y familiares de alumnos afectados.

El responsable de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, Diego Molina, advierte a la Junta que si no se subrogan estos contratos continurán con las movilizaciones y que la huelga será indefinida si después de Semana Santa no hay solución. Calcula este sindicato que los primeros despidos podrían producirse, si no se pone remedio, a partir de septiembre.