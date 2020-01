Escolapios Tafalla trabaja contra el cáncer infantil

“Camina por su sonrisa - Oinez zure irriaren alde - Marching for your smiles” es el lema de la I Marcha contra el cáncer infantil que ha organizado el colegio Escolapios de Tafalla junto a ADANO y el Ayuntamiento. Una marcha no competitiva de 4’5 kilómetros que tendrá lugar el 15 de marzo. La iniciativa forma parte de un proyecto que todo el centro está trabajando durante el curso, a partir de una idea del profesorado, explica Fermín Lorente, profesor de Escolapios, "como una manera de involucrar a toda la comunidad educativa en un proyecto transversal a nivel de centro". El tema elegido surgió entre varias propuestas "porque hemos tenido algunos casos en el centro y seguro que en la Zona Media hay alguno más".

Las inscripciones pueden hacerse en la página web www.rockthesport.com hasta el 19 de febrero. El precio es de 6 euros e incluye dorsal y camiseta. Después de esa fecha podrán hacerse hasta antes del inicio de la marcha, pero sin derecho a camiseta.