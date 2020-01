Me gusta la nueva Copa del Rey

Hola buenos días; contrariamente a lo mal que me pareció la supercopa de España montada y promovida por Luis Rubiales , no porque el formato no sea interesante , sino porque se decidió en mitad de la competición, cuando comenzó la misma con unas normas y se cambiaron en mitad de ella.

Sin embargo la copa del rey tengo que reconocer que me gusta.

Los partidos a cara de perro , donde se enfrentan equipos humildes a equipos de primera división, en el campo de inferior categoría y que no hay eliminatoria a doble partido hasta semifinales, le da un Plus especial de peligrosidad y la hace muchísimo más atractiva.

Vamos a tener un U.D. Logroñés , líder de segunda división B en su grupo y en su campo , frente al Valencia , que nos va a recordar el sabor de la vieja Copa del Rey con emoción ... pero ojo: con mucho peligro, mas para el València que para los riojanos, que no tienen nada que perder y mucho que ganar.