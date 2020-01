Sanitat presume de reducción de listas de espera y niega la saturación de las urgencias

Las listas de espera quirúrgicas se redujeron en 2019. Según ha explicado la consellera Ana Barceló, en el último trimestre se situaron en 90 días, con algo más de 54.000 pacientes esperando. Son 19 días menos que en el trimestre anterior y 20 días menos con respecto a las puntas registradas en verano, que Barceló atribuye a la estacionalidad (las vacaciones de verano) pero que se ha podido reducir gracias al plan implementado por la conselleria.

Y ha vuelto a insistir en que el plan de choque, con 35 millones de presupuesto, arrancará en breve con nuevas medidas que detallará este mismo mes.

En cuanto a la saturación de las urgencias de hospitales como La FE, en València, la consellera ha afirmado que no es tal. Que si bien ha aumentado lo que ella define como “presión asistencial”, no hay tal saturación porque los casos de gripe esta semana son 43’8 por cada 1000 habitantes, por debajo de la media nacional (54’6) y por debajo de los datos del año pasado. Por tanto, no se puede hablar de epidemia. Cuando así sea, se pondrá en marcha el plan específico.

Niega el "hospitalcentrismo"

La consellera Ana Barceló ha salido al paso de las críticas lanzadas ayer en la SER por la presidenta de la asociación valenciana de médicos de familia que acusó a la conselleria de estar volcada en los hospitales y de haberse olvidado de la atención primaria, en un ejercicio de lo que definió como “hospitalcentrismo”. Hoy Barceló ha lamentado esas críticas que, asegura, carecen de fundamento.

Y ha anunciado que al refuerzo ya contemplado de 371 nuevos facultativos. Faltan por cubrir 171 plazas que saldrán de la bolsa de trabajo entre finales de este mes y principios del que viene. Y en febrero se aplicarán también las nuevas medidas organizativas pactadas con el ministerio la legislatura pasada para agilizar la atención en primaria.