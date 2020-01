Alberto Abalde: "Estoy muy contento en Valencia y no pienso en el contrato"

Valencia Basket logró su novena victoria en la Euroliga ante el Khimki y se acerca al Top 8. Mañana se medirá al Zenit en su segundo partido consecutivo en tierras rusas. Fernando San Emeterio fue el mejor del partido pero Alberto Abalde no se quedó lejos. El jugador gallego atendió a los micrófonos de la SER en OFF The Record y se mostraba satisfecho con el resultado del partido. “Hemos logrado una victoria muy importante porque veníamos sin nuestros dos pivots. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo extra”.

Además, valoraba la victoria y afirmaba que “ganar partidos fuera de casa en Euroliga es muy complicado y sobretodo en Rusia”, y añadía que “todos hemos hecho un gran trabajo. Ha sido una victoria coral”.

Alberto Abalde está atravesando el mejor momento de su carrera y está llamando a las puertas de la selección española, “intento mejorar cada día para hacerme un jugador más completo y así ayudar al equipo en todo lo que pueda”, afirma. El alero acaba contrato en junio de 2020 y está siendo seguido por numerosos scouts tanto NBA como FIBA pero Valencia Basket se guarda un as bajo porque puede renovar su contrato una temporada más de forma unilateral. “Estoy muy contento en Valencia y no pienso en el contrato”.