Segundas oportunidades ¿nunca fueron buenas?

No vivimos eternamente. No lo olvidemos. No todo tiene vuelta atrás.

Sin embargo, en ocasiones, la vida nos concede una segunda oportunidad. Yo nunca he estado de acuerdo con la frase “nunca segundas partes fueron buenas”. Si la vida nos ofrece esta segunda oportunidad, yo considero que hay que aprovecharla al máximo.

Cuando siendo estudiantes hacemos un examen, no siempre salimos plenamente satisfechos, en la mayoría de los casos querríamos que nos hubieran dejado más tiempo, que nos permitieran cambiar alguna de las respuestas, añadir, quitar algo; en definitiva, corregir lo escrito.

Cuando la relación entre una pareja discurre por mal camino y acaban rompiendo, en muchas ocasiones uno de los miembros de la pareja, o incluso los dos desearían tener otra oportunidad para actuar correctamente y volver a ser felices.

Lo mismo ocurre en el medio laboral; en ocasiones un trabajador es despedido pero, con el tiempo, vuelve a ser solicitado por la misma empresa y acepta la reincorporación.

También la vida puede ofrecer más oportunidades. Una grave enfermedad, un accidente de tráfico han podido poner en peligro la vida del paciente. Afortunadamente, estas situaciones pueden ser superadas y el paciente sale adelante. Y, de hecho, muchos pacientes que han atravesado por estas situaciones dicen que la vida les ha dado una segunda oportunidad. ¿No la vamos a aprovechar? ¿No vamos a intentar vivir plenamente a partir de ese momento? ¿No vamos a saborear todos y cada uno de los segundos “nuevos” que tenemos?

Yo lo tengo muy claro. La respuesta es rotundamente sí. No considero que esa “segunda parte” vaya a ser mala. Al contrario. Posiblemente hayamos tenido tiempo para reflexionar sobre la etapa anterior y, a partir de ese momento incluso adoptemos posturas diferentes ante determinadas situaciones. Posiblemente, a partir de ese momento, se relativicen muchas de estas situaciones, se desdramatice todo más.

Porque, en definitiva, como ya dijo Séneca, El anhelo de curarnos constituye la mitad de nuestra salud. Si buscamos lo positivo sin intentar dar vueltas a lo negativo que nos ocurrió, posiblemente casi hasta nos alegremos de lo ocurrido porque nos permitió parar, pensar, meditar, cambiar y, con ello, mejorar para el futuro.