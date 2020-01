Vox propone reducir ayudas a cooperación y cursos de la Casa de la Mujer

Vox marca sus preferencias casi irrenunciables para el próximo presupuesto de Zaragoza: reducir drásticamente las ayudas a la cooperación y varias partidas para cursos en la Casa de la Mujer. Estas dos enmiendas son la llave para aprobar las cuentas este mes. La formación de extrema derecha reconoce buena receptividad en el gobierno de la ciudad, formado por PP y Ciudadanos.

Una vez que Vox ha renunciado, dice, a la enmienda a la totalidad por responsabilidad, pone sus condiciones mínimas para apoyar los presupuestos. Aunque haya que pulir las enmiendas clave, el portavoz en el ayuntamiento de este partido marca dos cuestiones por encima del resto.

"Rebajar las ayudas de cooperación al desarrollo" porque "hay poblados chabolistas en Zaragoza y hay gente que está viviendo en casas apuntaladas", señala Julio Calvo. Además, propone "quitar partidas que ahora mismo se están destinando a impartir cursos de dudosísima utilidad para destinarlo a mujeres víctimas de violencia y a una oficina de atención a la mujer embarazada".

Según Calvo, "la relación de cursos que se están impartiendo en la Casa de la Mujer y destinar casi medio millón de euros a ese tipo de actividades o a comprar fundas para sillines donde ponga 'No es No' en la protección de las mujeres víctimas de violencia no está redundando".

Vox tampoco le da excesiva importancia a sacar adelante muchas enmiendas, porque da por hecho que presionará más el año que viene y, además, se da por pagado también con algunas propuestas que ya han conseguido, como las exenciones del IBI a familias numerosas o la Junta de Reclamaciones económico-administrativas.

La formación de extrema derecha ha registrado 40 enmiendas por 13 millones de euros y asegura que hay buena sintonía con la responsable de Hacienda, María Navarro.

Los recortes que plantea Vox

Quieren borrar las subvenciones de cooperación al desarrollo para acelerar las obras en la Casa Amparo y el Albergue municipal, que ya tienen partidas plurianuales. Quieren recortar el dinero para la Oficina de Igualdad para crear una Oficina de apoyo a la mujer embarazada, un asunto que causó una sonora protesta en el pleno municipal. Y además, introducir el término 'intrafamiliar' junto a las victimas de violencia de genero.

Además, plantean suprimir la Junta Arbitral de Consumo por su duplicidad con la de la DGA, y gastar 40 mil euros en un monumento en la ribera de Macanaz en recuerdo de una fosa común de los Sitios de Zaragoza.

Por último, quieren destinar 1,5 millones a un complemento para la Policía Local, que está reconocido por ley y celebra la formación de Julio Calvo que vaya a crear el Ayuntamiento la Junta de Reclamaciones económico - administrativas.