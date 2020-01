Las cuencas mineras lamentan la opacidad de la transición justa

Los alcaldes de las cuencas mineras turolenses se muestran preocupados por cómo se va a repartir el fondo de 7.500 millones de euros que esta semana ha activado Europa para conseguir una transición justa y compensar el impacto de la descarbonización. Lamentan la opacidad de todo este proceso ante la poca información que, hasta el momento, han recibido del Gobierno de Aragón. Por su parte, en el Ejecutivo autonómico dicen que todavía es pronto para saber como se hará este reparto.

De hecho, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, le da un tirón de orejas al gobierno autonómico porque "si Europa está haciendo su trabajo y van cumpliendo plazos, y aquí el Gobierno de Aragón no nos ha convocado nunca ni nos ha hecho llegar ninguna circular y tenemos carencia de información". Y añade que "lo malo de todo ello es que la transición justa no ha empezado y si no estamos incluidos los municipios mineros creo que empezaría mal".

Unos planes que, en cualquier caso, deberían de llegar a los 16 municipios mineros aragoneses. "Lo que he leído en prensa se está centrando en la comarca Andorra - Sierra de Arcos pero es insolidario si se hace eso" porque "creo que no es el objetivo de Europa en aplicar planes de transición en unas zonas muy determinadas porque estamos afectados todos los municipios".

La información es escasa aunque todo apunta, como señala Moreno, a que ya existe un borrador y "sé que lo está confeccionando una empresa, que ha preparado un calendario, y donde dice que ha contado con agentes sociales, que desconozco cómo ni cuándo".

Como alcalde de Utrillas, "no he recibido ninguna comunicación pero tampoco el alcalde de Escucha ni con otros alcaldes de la comarca Andorra - Sierra de Arcos".