Almería da la bienvenida a 'Las Leonas' de España

La selección española femenina de Rugby ya está en Almería y esta mañana el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en nombre de todos los almerienses, ha dado la bienvenida a la ciudad a sus componentes ante el partido que el próximo domingo, 19 de enero, a las 12.00 horas, les enfrentará a Escocia en el Estadio Juan Rojas, puntuable para el 'ranking' internacional.



Fernández-Pacheco ha dado ánimos a 'Las Leonas', como se las conoce popularmente, y ha destacado “la importancia” que supone compartir estos días “con el deporte y con el mundo del rugby almeriense. Espero que nos regaléis el espectáculo que supone que la selección absoluta juegue aquí”.



En esta línea, ha valorado lo que supone que nuestra ciudad “siga consolidándose como un escenario propicio para la celebración de eventos deportivos de primer nivel. Tenemos todos los requisitos para ello: sentimos el deporte, un clima excepcional, contamos con excelentes instalaciones deportivas e infraestructuras hoteleras, una cocina que nos ha hecho ser Capital Española de la Gastronomía, un patrimonio cultural envidiable y, por supuesto, la hospitalidad de los almerienses que os recibimos con los brazos abiertos”.



En el acto también han estado presentes el concejal de Deportes, Juan José Segura; la diputada provincial de Deportes y Juventud, María Luisa Cruz; la directiva de la Federación Española de Rugby, Mariola Arraiza; y el presidente de Unión Rugby Almería, Miguel Palanca, entre otros, y durante el mismo, el alcalde ha recordado que el partido será la guinda a una semana “repleta de actividades. En Almería se va a respirar rugby por los cuatro costados”, ha dicho.



Y es que durante estos días 'Las Leonas' estarán muy presentes en la ciudad, no sólo por los entrenamientos que realicen con equipos y escuelas almerienses de todas las edades y por el 'Tercer Tiempo' que se va a organizar tras el partido, sino porque van a aprovechar también para conocer la exposición ‘Fotografía Rugby’, que se inaugura mañana miércoles, a partir de las 19.00 horas, en el Centro de Interpretación Patrimonial de la Plaza Vieja. Se trata de una muestra realizada por los miembros de Indalofoto que tiene por título ‘Rugby, abriendo caminos’, que permanecerá abierta hasta el final de mes con imágenes de competición y de inclusión. Además, apoyarán también al rugby femenino andaluz en la concentración andaluza que se ha hecho coincidir con este partido internacional.



El rugby es un deporte que ha crecido considerablemente en la ciudad y, el alcalde ha puesto en valor “la vertiente solidaria de URA con la Fundación URA Clan, en la que participan personas con diversidad funcional. Es algo que todos debiéramos copiar dentro y fuera del deporte pues han hecho del rugby el primer deporte inclusivo en la ciudad y les agradezco que la recaudación del partido vaya a la Fundación y puedan seguir integrándose en la sociedad”. Las entradas con un precio de 12 euros, se pueden comprar a través de la web www.enterticket.es.



Por su parte, la diputada de Deportes y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que la celebración de este partido es una gran noticia para una provincia en la que el desarrollo del rugby ha sido espectacular en los últimos años gracias al impulso de la Unión Rugby Almería. “Con el apoyo de Diputación han nacido y se han consolidado circuitos competitivos y de promoción de este deporte en toda la provincia”, ha señalado.



Del mismo modo, ha detallado que “desde que URA nos planteó que quería hacer este evento en Almería le trasladamos muestro apoyo porque consolida este deporte en la provincia, promueve el juego limpio y el deporte femenino”. Por último, ha agradecido a URA la asunción de la organización del evento, al Ayuntamiento su apoyo total al club y a todos los patrocinadores y colaboradores que van a hacer realidad este sueño.



“Que Almería nos apoye”

A su lado, la directiva de la Federación Española de Rugby, Mariola Arraiza, ha agradecido “al alcalde y su Ayuntamiento; a Diputación y a los anfitriones que nos reciben” y, sobre todo, ha puesto de relieve “el empuje que se está dando a esta disciplina pues sin el apoyo de las instituciones no sería posible. Además, ha agradecido a URA la labor que están haciendo en Almería y ha deseado suerte a 'Las Leonas' de cara al encuentro, “y pese a que Escocia es un equipo potente, vosotras también lo sois, disfrutad del partido pues cuando una disfruta, las cosas fluyen mejor”.



La capitana de la selección, Isabel Rico, ha recogido el guante y valorado “la difusión que está teniendo el encuentro en Almería y el esfuerzo por involucrar a niños y escuelas. Para nosotras es una concentración donde hay mucho rendimiento a nivel físico y mental y, además, lo complementamos con formaciones ayudando a plantar esa semilla para que el rugby crezca y que todo sume”.



Rico ha destacado que “es nuestra primera cita del 2020 y es muy importante de cara a la clasificación europea para la próxima Rugby World Cup femenina, donde 'Las Leonas' marchan actualmente novenas y el objetivo es quedar entre las siete primeras selecciones “si queremos estar clasificadas para el Mundial de 2021, por eso el partido contra Escocia es fundamental. Y creo que no hay mejor lugar que Almería para jugar, va a ser una batalla y esperamos que la grada nos apoye como un jugador más para conseguir nuestros objetivos”.



El entrenador del combinado nacional, José Antonio Barrios, ha refrendado las palabras de la capitana y ha manifestado que “es el último 'test match' y, si lo ganamos, tendremos una situación favorable para clasificarnos para el Mundial”. En esta línea, ha hecho hincapié en que “es igual de importante el resultado deportivo como la experiencia humana que vamos a vivir y qué mejor contexto para ganar a Escocia y ponernos a tiro para clasificarnos a la Copa del Mundo”.



Por último, Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería, ha agradecido “a las instituciones el apoyo y a la selección y Federación la confianza depositada para organizar el encuentro” y ha hecho un llamamiento “para que el domingo se apoye a 'Las Leonas', porque se dejarán la piel en el partido y porque la Fundación URA Clan, va a ser la beneficiaria de la recaudación del evento. Queremos que sea una fiesta del rugby”.