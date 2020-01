En el Hospital Doctor José Molina Orosa hay una oficina destinada a recoger las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV). En esa oficina está Victoria Castañeira, encargada de tramitar los testamentos vitales. Este servicio fue puesto en marcha hace escasos meses en Lanzarote y desde entonces, cerca de cincuenta personas han pasado por allí a solicitar que, en caso de un accidente o una enfermedad incapacitante que les deje inminentemente incomunicados, sin posibilidad de transmitir sus voluntades, se respete el testamento vital que han dejado escrito. Es decir, resuelve dudas complejas en el caso de que uno sufra un accidente grave o muera. Por ejemplo, donar los órganos que podrían salvar la vida de otras personas.

De hecho, Canarias es líder en donación de órganos y España también. Dejar por escrito si queremos que se donen nuestros órganos o no, si queremos evitar el encarnizamiento terapéutico e incluso dejar escrito que se nos aplique la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, en caso de que sea legal en el momento en que nuestra muerte sea inevitable y nuestro sufrimiento lo aconseje. Esto es posible ya en Lanzarote. Victoria Castañeira y la doctora Soco Lizarraga, médica de familia en Navarra, debate en SER Lanzarote sobre la trascendencia de una oficina como esta. Escucha el debate completo aquí:

"Dejar escrito si queremos que se donen nuestros órganos en caso de accidente es una manifestación de amor, porque es un dolor añadido para una madre que tiene a su hijo en estado vegetativo tras un accidente, decidir si donar o no donar sus órganos, ¿por qué no dejar esto escrito?", se pregunta la doctora Soco Lizarraga. "El otro día una señora mayor me preguntó, ¿y esto no es pecado?", explica la doctora. "Forma parte de la cultura judeo cristiana que tenemos", añade. Lizarraga es una eminencia en esta materia en una de las comunidades más avanzadas de España, Navarra. La doctora es partidaria de regular la eutanasia, al igual que la mayoría de los doctores de la provincia de Las Palmas.

Dos de cada tres médicos de Las Palmas, el 68 %, creen que debería regularse la eutanasia por ley, otro 13,4 % de los encuestados se muestra favorable a esta regulación pero manifiesta que "no está totalmente seguro" y un 58 % del total considera que solo un médico es quien debería aplicar la eutanasia, entendida ésta como "la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición de ésta en un contexto médico". Son los resultados de una encuesta impulsada por el Colegio de Médico de Las Palmas.

La persona designada como "representante" en el testamento vital, aunque no sea familiar directo, tiene la última palabra

El testamento vital permite designar a uno o varios representantes que tomarán las decisiones en el momento crítico. El personal sanitario no necesitará consentimiento de la familia y allegados para tomar la decisión, sino del representante legal estipulado en el testamento vital. "Si la familia quiere tomar la decisión en un sentido y el representante en otro, es el representante quien tiene la última palabra", explica Victoria Castañeira. De hecho, la enfermera explica que es recomendable designar a una sola persona para no provocar discusiones ni rangos distintos a la hora de tomar la decisión. Para manifestar anticipadamente nuestra volutad tan solo hay que pedir cita en el 012 y responder a las preguntas que formula la enfermera en la oficina de testamento vital del Hospital.