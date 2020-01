Pellicer: "El ganar ayuda a ganar"

El técnico del Málaga Sergio Pellicer, en su debut como entrenador consiguió la primera victoria ante La Ponferradina (1-0) y analizó lo sucedido en La Rosaleda.

“Sí, sobre todo es muy importante la victoria en la situación en la que el equipo estaba y quiero dar la enhorabuena a los jugadores. Sí que es verdad que en la primera parte hemos empezado muy bien, se nos ha puesto de cara con un gol muy rápido que nos tenía que haber dado confianza y nos la ha dado. No he mirado el tema de la estadística porque, normalmente, cuando termina un partido los entrenadores tenemos ‘flahsbacks’ y creo que es mejor analizarlo después. Estoy muy contento por los jugadores, lo han dado todo. Una victoria, tres puntos y ahora a pensar en el partido del viernes”.

“Son tres puntos muy importantes. Nos hacen creer, hace sentirse a los jugadores más útiles, más cómodos. Esto es resultado puro y duro más allá de cómo se consigue. Me he encontrado un grupo muy unido, con las ideas muy claras y que juegue quien juegue, con todas las dificultades, los cambios, lo dan todo. Los protagonistas con ellos. En este aspecto no hay ningún tipo de duda y es muy importante porque nos hace creer y mañana vamos a entrenar con esa ilusión. El ganar ayuda a ganar”.

"Nosotros hemos intentado dar algunos matices. Sabíamos que ellos habían cambiado el sistema de juego. Nos ha costado un poco ajustar, pero no han tenido demasiada profundidad. Nos vamos muy contentos porque el trabajo nos ha dado la acción del gol y un par de acciones más de peligro. Eso nos hace creer”.

“Sería un iluso pensar que hemos conseguido la victoria por un par de entrenamientos que hemos hecho. Hemos hecho un par de cosas que vemos que las van absorbiendo, pero porque al final es la cabeza y los jugadores están abiertos. Es cuestión de creer. Mas allá del trabajo táctico y físico, si no se transmite una idea y ellos no creen es muy difícil que se traslade al terreno de juego. Creo que dentro de las dificultades que tiene esta semana, se han visto ciertas cosas y hay otras que nos gustaría mejorar. En la segunda parte nos ha faltado tener un poquito más el balón y poder tener un poco más de paciencia”.

“Muy contentos, ellos lo necesitaban. Los jugadores a este nivel son unos privilegiados, pero son personas y sufren. Por eso ellos están centrados y desde que llegué hemos hablado de fútbol. Eso es lo que quieren los jugadores, todo lo demás no sirve de nada”.

“Esto es lo bueno del club, de jugadores jóvenes que hacen un buen trabajo. Es cierto que yo voy con ventaja porque ya los conozco a todos perfectamente. Pero ya no es solo Juande, creo que hay buena materia prima. Yo sabía que es un chico muy centrado y, además, teniendo de pareja a Luis que le puede ayudar, le hemos transmitido tranquilidad. Siempre hay una primera vez para todo y los compañeros le han ayudado. La verdad es que no me ha sorprendido. Incluso si hubiese cometido algún error que nos hubiera costado el partido, yo estaría contento porque sé lo que puede dar. Más allá de todo eso está el trabajo diario. Creo que ha estado muy bien”.