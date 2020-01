Víctor: "Nuestro despido es absolutamente injusto"

Víctor Sánchez del Amo compareció públicamente poco más de una semana después de que saliera a la luz un vídeo íntimo de contenido sexual por el que fue objeto de extorsión. El entrenador fue despedido y el miércoles a mediodía ofreció su versión ante un abarrotado salón Alcazaba del hotel Guadalmar, donde ha residido mientras ha sido entrenador del Málaga. Víctor, a instancias de su abogado para no interferir en las investigaciones de la policía, no quiso entrar en pormenores sobre el vídeo, pero sí manifestó al respecto lo siguiente. "He decidido no entrar a ese chantaje porque me sentiría que estoy potenciando estas bandas delincuentes. Animo a cualquier persona que sufra un delito de este tipo que vaya a la policía".

El técnico estuvo en el estrado junto a su cuerpo técnico y su abogado mientras que escuchándole se encontraba su familia. Víctor se extendió durante más de una hora y quiso dar las gracias, sacó a la luz algunas cifras sobre su trabajo en estos nueve meses en el banquillo blanquiazul y se quejó del trato dispensado por el Club en los últimos días. Hay que recordar que el trabajo del entrenador estaba en entredicho por parte de la entidad ya que en la primera parte el Málaga sólo ganó cuatro partidos de veintidos disputados y estaba en la zona baja de la clasificación en Segunda. Tampoco le ayudó al técnico la comparecencia previa al partido ante el Oviedo cuando se quejó de que le habían engañado refiriéndose a la planificación desde el verano.

"Reiteramos nuestra disconformidad porque el despido lo consideramos absolutamente injusto. Aquí quiero hacer unos comentarios sobre cómo se suceden los hechos. El martes a última hora de la tarde el club, a través de su director general y vía whatsapp, me manda un comunicado en el que me aparta del equipo para investigar los hechos, por mi rueda de prensa previa al partido de Oviedo y por este suceso con la difusión del vídeo. Me impiden el acceso a cualquier instalación del club y comunicarme con cualquier empleado, incluso mi cuerpo técnico. Ni una pregunta por mi familia ni por mí, ni por cómo me siento. Me emplazan a que me presente el lunes siguiente en el estadio. A la vez hacen un comunicado en el que dicen que me apartan y punto. Imaginad cómo estaba mi estado de ánimo en ese momento".