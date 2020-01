Lorenzo Calado: "me encanta vender suerte a vecinos y turistas"

Lorenzo Calado, vendedor de cupones de la ONCE en Toledo de 55 años, ha sido nombrado mejor vendedor de la ONCE en Castilla-La Mancha en 2019. Bilbaíno de nacimiento, lleva 20 años en la provincia de Toledo, seis de ellos repartiendo suerte con el cupón en el casco histórico de la capital. Tiene su puesto de vendedor en Zocodover los días laborables y los fines de semana en la calle Comercio.

Con una discapacidad visual del 88%, se afilió en 2010 a la ONCE, organización que le dio trabajo tres años después, primero en Fuensalida y después en Toledo capital. Hasta el momento no ha dado premios gordos pero sí muchos pequeños, entre ellos las últimas cuatro cifras del gordo de un extra, aunque no pierde la esperanza.

Será en febrero cuando reciba este premio junto a los otros vendedores distinguidos de las demás regiones.

