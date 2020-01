Ramis: "Erice y Mesa viajarán a Lugo y recurriremos la amarilla de Barri"

El Albacete quiere romper este sábado su mala dinámica de resultados ante el Lugo. El cuadro manchego viajará mañana tras realizar la última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva a Galicia y no se descarta que viejen 19 jugadores. Y es que Ramis ha confirmado esta mañana que “Erice y Mesa están disponibles y viajarán con nosotros, además hemos recurrido la amarilla de Barri ante el Fuenlabrada para que pueda estar disponible para el sábado”. El técnico catalán ha señalado que “queremos revertir la situación en ataque y hacer goles, a principio de temporada se hablaba de que no generábamos ocasiones de gol y ahora ya generamos, lo que tenemos que hacer es convertirlas".

Sobre su rival, el entrenador del equipo manchego ha destacado que “con el cambio de entrenador ha cambiado la filosofía, ahora es un equipo más dominador. Espero allí un equipo a cuchillo, muy intenso y con intención de dominar el balón". Ramis ha dejado claro que “iremos a por los tres puntos,el partido va a tener muchos momentos en los que gestionarlos bien va a ser muy importante. Por último ha vuelvo a reconocido que "necesitamos que nuestros jugadores de ataque acierten, el más representativo de nuestros jugadores cara gol es Zozulia y no está acertado, en el trabajo que hace sigue ofreciéndonos lo que él siempre hace, pero el otro día centramos 48 veces pero no solo es culpa de él, los centros no fueron tampoco buenos. Tenemos que trabajar y mejorar todo. Román tiene gol y seguro que lo recuperará en el siguiente partido".

Rei Manaj, muy cerca del F.C. Barcelona B y Olabe puede regresar al Extremadura

Mientras que el equipo tiene la mente puesta en Lugo, la dirección deportiva trabaja en posibles incorporaciones y salidas. Una de ellas es la del delantero Rei Manaj que se encuentra muy cerca de fichar por el filial del F.C. Barcelona que milita en Segunda División B.

En un principio se barajaba un traspaso pero finalmente parece que la operación acabará en cesión con opción de compra. La otra salida que se puede producir en la plantilla manchega es la de Roberto Olabe que podría regresar al Extremadura, equipo en el que jugó la pasada temporada rindiendo a buen nivel cedido por el Eibar.

Esta temporada en el Albacete, Olabe no ha tenido protagonismo y en próximas horas puede abandonar la disciplina del equipo blanco.