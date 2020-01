El Hércules se refuerza con el extremo Miguel Olavide y anuncia las bajas de Miranda y Carlos Martínez

El extremo navarro de 23 años Miguel Olavide se convierte en el tercer fichaje del Hércules en este mercado de invierno. El futbolista ha firmado esta tarde su contrato con la entidad alicantina y este viernes ya entrenará con el resto de sus compañeros en el Rico Pérez.

El nuevo futbolista del Hércules se crió en Tajonar y debutó con el primer equipo de Osasuna en la temporada 2014/15 con 17 años. Con el equipo rojillo ha disputado un total de 53 partidos en Segunda División y 14 en Primera División. En la temporada 2015/16 logró el ascenso a Primera División siendo un jugador importante y participando en 30 partidos. En la temporada 2017/18 fue cedido al Sevilla Atlético en Segunda División y disputó 25 partidos.

Según el Hércules, Olavide es un jugador polivalente, rápido y desequilibrante que se puede desenvolver en cuaquiera de las tres posiciones del ataque, tanto de mediapunta como por las bandas.

De momento, el Hércules ha hecho oficiales los fichajes de Carlos De Lerma (C.D. Móstoles), Nikos Vergos (Panathinaikos) y de Miguel Olavide (Osasuna). Además, tiene cerradas a falta de los últimos flecos las llegadas de Bruno Perone (Nástic/Extremadura) y de Raúl Ruiz (AEK Larnaka).

El club anuncia la baja de Fran Miranda y Carlos Martínez

Por otro lado, el Hércules ha anunciado este jueves la baja del mediocentro Fran Miranda, quien ya se encontraba en Tarragona, y la del delantero Carlos Martínez. En ambos casos, el Hércules ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato con ambos futbolistas.

En su cuenta personal de Instagram, Fran Miranda ha publicado un mensaje en el que ha querido agradecer a la afición el trato que le ha dado en este año y medio en el Hércules.

Fran Miranda posa con la camiseta del Nástic de Tarragona / Nástic de Tarragona

"No tengo palabras con las que describir como me habéis hecho sentir desde el primer día. Pero especialmente, estos últimos en los que, pese a los intentos de manipular la situación y poner en duda mi compromiso y entrega, me habéis defendido sin saber nada y habéis seguido confiando en mí. Es imposible describir eso".

"Puedo ser mejor o peor, eso no está en mí juzgarlo, pero os puedo asegurar que he entregado el 100% de mi persona y que mi compromiso siempre ha sido máximo. Se ha hecho daño tanto a mi familia como a mí con las cosas que hemos tenido que leer que faltaban a la verdad y me he sentido impotente. No podía marcharme sin aclarar las cosas. Os lo merecéis. Confío ciegamente en mis compañeros y que con vuestra ayuda, esto va a salir bien. Y me alegraré más que nadie, os lo aseguro. Estar aquí ha sido un sueño y he sido realmente feliz. Nos vemos por Alicante, siempre seré uno más".