Nacho Huertas: "La rodilla responde bien, trabajo cada día para volver más fuerte"

El centrocampista del CP Villarrobledo, Nacho Huertas, sigue recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió a principio de temporada. Casi tres meses después, el de Quintanar de la Orden trabaja de forma diaria en el gimnasio y con los fisios para fortalecer su rodilla. No hay fecha prevista para la vuelta del mediapunta.

“La rodilla está respondiendo muy bien pero no tengo prisa por volver, será el traumatólogo el que tome esa decisión cuando llegue el momento”, explicaba Nacho Huertas en SER Deportivos La Mancha. El centrocampista del CP Villarrobledo ha reconocido que trabaja cada día para avanzar en la recuperación y que está “en las mejores manos posibles”.

Sobre si podrá jugar a final de temporada, Huertas no se pone fechas “no lo sé, no quiero pensarlo, mi objetivo es seguir trabajando para recuperar fuerte y cuando llegue el momento, habrá que tener paciencia y hacerlo bien”. Tres meses después de su lesión, el de Quintanar de la Orden avanza de forma favorable en su recuperación.

En cuanto a la marcha de su equipo, Nacho señalaba en SER Deportivos La Mancha que “sufro mucho cuando no suman los puntos, no me he perdido ningún partido y estoy convencido de que tienen la capacidad de conseguir la permanencia”, concluía.