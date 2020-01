Con un escueto comunicado de apenas unas líneas, el Granadilla Egatesa anunciaba que el técnico tinerfeño Ayoze Diaz dejaba de formar parte del club sureño. En el mismo se justificaba como causas personales la marcha de Ayoze Diaz, pero el mismo en los micrófonos de Radio Club Tenerife, lo negaba: “Yo no voy a estar en un sitio donde no quieren que estes. Me voy con la cabeza alta porque lo he dado todo en estas semanas y tengo el respaldo de la plantilla que para mi es lo más importante”.

El hasta ahora técnico del equipo filial, Antonio González, se hará cargo del equipo en el compromiso de este fin de semana en Logroño. El ya ex técnico blanquiazul dejó claro que el ha puesto todo de su parte para que la estancia en el club que preside Sergio Batista sea fructífera: “Yo he puesto todo de mi parte para que saliera bien, eso lo tengo clarísimo, otros no se si podrán decir lo mismo”.