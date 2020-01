Rocío Ruiz anuncia dos nuevas líneas de ayudas para proyectos de lucha contra la violencia de género

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado la convocatoria de dos nuevas líneas de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que se dedicarán a proyectos de lucha contra la violencia de género. Ambas líneas, autofinanciadas desde la Dirección general de Violencia de Género, saldrán este mes con un presupuesto total de 650.000 euros, a las que se sumarán este año las partidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Son parte de las iniciativas con las que la Consejería busca paliar el cambio en el reparto de ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de 2019 a colectivos de mujeres y ongs por un reparo de la Intervención que dejó 241 proyectos sin financiación en su resolución final.

Ruiz ha ofrecido "diálogo" a las asociaciones feministas para mejorar las políticas de igualdad y contra la violencia de género. También ha mostrado su respeto al anuncio de los colectivos de interponer un recurso de reposición a la resolución final.

"Que hagan lo que tengan que hacer. Están en su derecho y lo respeto muchísimo...Lo que sí les pido es la vía del diálogo, de buscar líneas de colaboración, de buscar nuevas fórmulas. Es una subvención, no es acabar con las asociaciones ni recortar, porque hemos aumentado las ayudas en 700.000 euros. No queremos llegar a las confrontaciones, no queremos la división, ni que se utilice de forma partidista, porque eso no suma", ha dicho la consejera.

Rocío Ruiz ha anunciado en Córdoba el desarrollo del I Plan de Conciliación de Andalucía, llamado 'Óptima', del que ya se están dando los primeros pasos con una dirección técnica, con un horizonte de desarrollo de 4 años. Será un plan "trasversal" que implicará el ámbito público y privado y que "diseñará estrategias y medidas concretas desde la administración".