Una pareja de jabalíes irrumpe en una avenida de Las Tablas

Una pareja de jabalíes salvajes ha aparecido en el barrio madrileño de Las Tablas. Los vecinos han alertado la madrugada de este miércoles a las autoridades tras ver a los dos animales paseando en plena calle. Las imágenes muestran a los jabalíes trotando con parsimonia por la avenida Santo Domingo de la Calzada.

-Qué tal el día?

-Bien, normal, al salir del trabajo me encontré dos jabalíes en Las Tablas

-Venga va, ahora en serio ... pic.twitter.com/sRvNZ5LOS9 — María Schez-Migallón (@MSMigallon) January 15, 2020

Los vecinos dieron la voz de alarma al ver a los dos mamíferos, que paseaban con el emblemático edificio de la ciudad BBVA de fondo. Estos no son los primeros jabalíes que llegan a zonas urbanas de Madri, aunque es más habitual verlos en el noroeste de la Comunidad de Madrid en municipios como Majadahonda, Las Rozas o Torrelodones. Este último Ayuntamiento llegó a publicar una guía para orientar a los vecinos que se encuentren con uno de estos animales: se aconseja no dejar basura fuera de contenedores en zonas donde los jabalíes suelen ir, no asustarlos porque pueden ser peligrosos y no correr si se ve uno.

¿Y por qué han bajado estos dos ejemplares hasta un núcleo urbano? José Luis Valdelvira, jefe de agentes forestales de San Lorenzo de El Escorial, considera varias razones: que la época de caza provoca movientos migratorios de los animales, que este año el alimento para los jabalíes es más escaso y que las urbanizaciones están cada vez más cerca de su hábitat natural. Valdelvira cuenta que estas visitas serán cada vez más habituales.

Los accidentes de tráfico provocados por los jabalíes se han disparado un 47% desde 2017, según un Informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA sobre colisiones de vehículos contra animales.