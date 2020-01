Marcos Dreyer: "El Arenal Emevé es el mejor equipo de la categoría"

Dura derrota que todavía suena en los oídos del Urbia Palma, un partido que pretendían acabar con victoria y que, al ser el emparejamiento de la Copa, Dreyer no quería conceder flaquezas. Las concedió todas, se vino con un 3-0.

Para ponerse a trabajar toda esta semana el partido de este sábado a las 19:00h de la tarde contra el Arenal Emevé De Lugo. Una derrota de la que Dreyer, todavía no sabe encontrar el foco, la causa que la forzara

"Eso es lo complicado porque no he encontrado algo puntual donde trabajar, creo que hubo una falta de contundencia en el ataque que no he encontrado antes"

Respecto al partido que juegan en casa, parece que el factor Son Moix hace invencible al Urbia Palma pero ante un rival, sexto clasificado que está haciendo las cosas muy bien este año:

"Lugo es el mejor equipo de la categoría, un equipo que ha ascendido, y ha fichado tres jugadores solo y ha hecho lo que ha hecho..."

En la primera vuelta le ganaron al Urbia 3-2 y Dreyer vaticinaba que no iba a ser una sorpresa y así parece que ha sido. Muy buen papel del conjunto de Lugo en esta campaña.

Además habrá dos partido mas para los equipos de baleares este fin de semana, estará el Conecta Balear Manacor que a las 17:00h visita al Illa Grau y el Ushuaia Ibiza que a las 19:30 jugara en casa del Unicaja costa de Almería.