Más apoyos para el desarrollo logístico

Se ha constituido oficialmente la plataforma en defensa del desarrollo logístico de Medina del Campo que busca la inclusión de la villa en el proyecto del Corredor Atlántico.

Con el objetivo de incentivar la dinamización económica de Medina del Campo y comarca se ha creado esta plataforma en la que se cuenta con la implicación de los partidos políticos y distintos sectores económicos de la villa. Ayer tuvo lugar la última reunión y se ha sabido también que, además del apoyo de algunos municipios de la comarca, también se contará con el de la Diputación. Así lo ha anunciado el alcalde de Medina, Guzmán Gómez, quién ha adelantado que el viernes se presentará una propuesta del Grupo Provincial Popular en esta institución con el fin de mostrar el apoyo a este proyecto y también a la mejora de los servicios ferroviarios.

La plataforma seguirá trabajando, ahora con un grupo de personas más reducido que represente a todos, mientras se reparte por los establecimientos comerciales y en otros foros, merchandising en favor de la plataforma.

Así mismo, ha anunciado Guzmán Gómez, que siguen las reuniones para aprobar unos presupuestos que, en el capítulo de inversiones, cuentan con partidas destacadas como un Plan de Asfaltado y la continuación del Área de Transportes. En este espacio se construirá una nave para poder ubicar la ITV, asegura Gómez, que las negociaciones con la empresa concesionaria continúan para instalar en Medina este servicio tan demandado y que dará más utilidad al Área de Transportes.

Así mismo ha confirmado que se procederá al arreglo definitivo de la calle Logroño. Unas obras que se iniciarán después de las fiestas patronales puesto que por ella discurren los encierros y no se pueden arriesgar a que no esté terminado el proyecto. Este proyecto no se contempla en la partida de inversiones del presupuesto puesto que se llevará a cabo con los remanentes.

Por último, Guzmán Gómez ha anunciado que, en breve, se volverá a abrir la puerta principal del Ayuntamiento, la de la Plaza Mayor, puesto que se considera que es una entrada que debe facilitar el acceso a algunos servicios municipales.