Chano Calvo explica os motivos do cambio no baquillo do Bergantiños

Tras uns meses moi duros, por fin chegou a primeira victoria como local do Bergantiños de Borja Facal. Foi ademais contra un dos equipos dos postos altos desta Terceira como é o Choco. Pero, os tres puntos non lle serviron ao ex xogador para recuperar unha confianza que semella que xa tiña perdida por parte da directiva.

Así o demostra o relevo que lle deron no banquiño carballés nada mais rematar o encontro. O sustituto, José Luis Lemos, que fora tentado cando se decidiu prescindir de Miguel Figueira, xa sabía que collería os mandos do equipo antes do partido.

A decisión, que asume como “difícil” Chano Calvo, está a xerar bastante polémica no vestiario e incluso na directiva, xa que pensaban que a dinámica se estaba a mellorar con Facal. Ademais o laxense era un home da casa.

Por iso, para coñecer os motivos da súa destitución e da elección de Lemos, no Universo Calvo desta semana falamos co presidente, con Luciano Calvo.