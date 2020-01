Los patinetes eléctricos proliferan por nuestra ciudad desde hace pocos años y se han convertido en una fuente de conflictos habituales entre usuarios y peatones. La causa de ello se suele achacar a la falta de legislación sobre estos vehículos, nada más lejos de la realidad.

Desde 2015 está vigente la normativa que recoge la legislación consolidada sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial y en ella no están recogidos los patinetes eléctricos o, como se denominan ahora, los Vehículos de Movilidad Personal. Esta laguna jurídica no supone que impere la ley de la jungla, si no que se debe aplicar el principio de interpretación extensiva o el de analogía para este caso.

La Dirección General de Tráfico, en tanto que se adapta a la legalidad esta nueva situación, ha establecido unas instrucciones para que los Ayuntamientos puedan elaborar una ordenanza que regule la movilidad de estos nuevos vehículos. Como era de esperar, lo que ha hecho la DGT es definir a este tipo de aparatos, conforme a lo que establece desde 2013, la Unión Europea, y hacer una interpretación extensiva de la Ley, englobando a los patinetes en el mismo apartado que las bicicletas.

A mi parecer, creo que se han equivocado, ya que si tenemos presente el anexo I de la Ley de Tráfico el encuadre que les correspondería es el de ciclomotores. Esto tiene más importancia de lo que parece, ya que, por ejemplo, en todos los casos sería obligatoria la utilización del casco.

Lo que no deja lugar a dudas la normativa vigente y la instrucción es que cualquier vehículo, excepto los de personas con movilidad reducida o los monopatines, patines o aparatos similares que lo hagan exclusivamente a paso de persona, tiene prohibido circular por aceras o por zonas peatonales. En ningún caso las bicicletas, los patinetes eléctricos o los ciclomotores pueden moverse por estos espacios.

Actualmente creo que existe una excesiva relajación en este apartado. Así, es muy frecuente ver a bicicletas y patinetes eléctricos desplazándose por las áreas reservadas a los peatones. Es más, alguna vez he podido comprobar, con asombro, como determinados ciclomotores de empresas de comidas usan estos espacios con total impunidad. Ya basta, las normas están para cumplirlas y las administraciones tienen la obligación de que sea así.

Este mensaje va dirigido a la Concejala del ramo que, según una información periodística, se está planteando la posibilidad de que estos vehículos puedan circular por zonas peatonales, vulnerando la legalidad. Rectifique y aplique la Ley.