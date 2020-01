El PSOE denuncia ante Fiscalía las contratataciones verbales directas del Ayuntamiento de Palencia

El grupo municipal socialista ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Palencia contra Mario Simón, Juan Antonio Marcos y Luis Miguel Cárcel, por la contratación y adjudicación de forma directa y verbal del contrato de recogida de papel y cartón de la ciudad a Contenedores Castro saltándose todos los trámites recogidos en la ley de Contratos del sector Público y ser, por tanto, contrario a derecho. Igualmente denuncian a Alfonso Polanco y a Sergio Lozano por otras dos contrataciones realizadas de igual manera en las fiestas de San Antolín 2018 y de las que se desconoce quién ha realizado dichas contrataciones a día de hoy, aún a pesar de haberlo preguntado incluso en Pleno.

El PSOE considera que son ya demasiadas las veces que el Equipo de Gobierno ha utilizado esta forma de contratación que es totalmente ilegal. Recuerdan que no vale de nada decir que no les ha dado tiempo de subsanar la falta de contrato para la recogida de papel y cartón en la ciudad ya que, la anterior empresa adjudicataria, Gerepal, ya comunicó en abril que a día 1 de diciembre dejaría de prestar el servicio. A ello se suma que antes a esta empresa no se le pagaba nada ya que era mediante lo que obtenía por la venta del papel y el cartón como se mantenía el servicio y, sin embargo ahora, el contrato verbal estipula que el Ayuntamiento debe abonar a Contenedores Castro 23.000 euros mensuales por realizar la misma tarea. Ahora se están redactando los pliegos por lo que este contrato se alargará como mínimo otros dos o tres meses. Según los socialistas los responsables de este contrato no pueden argumentar que estábamos con un presupuesto prorrogado ya que sí se han realizado modificaciones presupuestarias para afrontar pagos de fiestas y se podía haber hecho lo mismo para un servicio público de primer orden fundamental para la ciudad.

No es la primera vez que esta situación se da, ya denunciaron que hay otros dos contratos de las Fiestas de San Antolín de 2018 de quienes se desconoce quienes lo realizaron, ya que ni el anterior alcalde, Alfonso Polanco, ni el de fiestas y posteriormente de Hacienda, Sergio Lozano, se han desentendido de ellos. En el Pleno del mes de octubre ya preguntaron por estas facturas pero, lo más preocupante, es que la Interventora General asegura que no se ha tramitado el expediente contractual por lo que no existen tampoco contratos de dichas actuaciones.