Una abogada palentina se enfrenta a una pena de prisión y a la inhabilatación profesional

La Audiencia Provincial de Palencia juzga a una abogada, colegiada en la provincia, por los delitos de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida y de deslealtad profesional al haber presentado a su nombre, y no al de su cliente, un procedimiento monitorio y haberse apropiado del dinero de las provisiones de fondos para dicho proceso y para un acto de conciliación. La Fiscalía pide para ella una pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación por el delito de estafa y y una multa y una pena de inhabilitación por un año por el segundo de los delitos. Se le aplica como atenuante la reparación del daño ya que la abogada devolvió al cliente las cantidades de dinero realacionadas con el proceso.

El asunto que lleva a la letrada al banquillo de los acusados está relacionado con un encargo profesional de un cliente que la contrató para representarle en un acto de conciliación con una empresa de cponstrucción a la que había entregado algo más de 37.000 euros, para la adquisición de una vivienda. Se produjo entonces una provisión de fondos por parte del cliente pero, tras no prosperar el acto de conciliación, el cliente encargó a su abogada, la ahora acusada, iniciar un procedimiento monitorio contra dicha empresa para lo que hizo tres provisiones de fondos por un importe global de 1.500 euros.

Pasado un tiempo, y al no tener noticias de su abogada, el cliente intentó contactar con ella para obtener copia de la demanda e información del proceso sin lograrlo. Cuando finalmente la mujer consigue acceder al auto del proceso de ejecución del monitorio, se percató de que no figuraba a su nombre, sino al nombre de la abogada y, en consecuencia la afectada no aparecía como demandante con el consiguiente perjuicio, cuestión que se confirmó mediante el pertinente certificado obtenido en el Colegio de Abogados de Palencia. Finalmente, el cliente recuperó todo el dinero que le fue entregado por la abogada de ahí que se aplique el atenuante de reparación del daño, aún así el proceso judicial sigue su cauce en la Audiencia.