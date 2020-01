El 12% de las llamadas a SOS Navarra en 2019 fueron maliciosas

Casi 800.000 llamadas se atendieron en SOS Navarra en 2019 gestionadas por 48 operadores, de las cuales el 12% fueron llamadas maliciosas, gastando bromas por parte de usuarios.

Dani Cano, Jefe de SOS Navarra, explica que son 122.000 llamadas perdidas, las que no se pudieron atender el pasado año. De esas que no se pueden atender tienen que ver con las llamadas maliciosas. "Si hay personas haciendo un uso indebido del teléfono no podemos atender a quien realmente tiene una emergencia", ha dicho Cano en la SER.

Señalan también asuntos por los que hay que evitar llamar al 112: saber si una carretera está cortada o encontrar una farmacia de guardia. Dicen que la clave está en "usar el sentido comun". Y añade que en estos casos se genera una ocupación que puede hacer que una persona que está teniendo una emergencia no pueda ser atendida.