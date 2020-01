Hacia una nueva fiesta del fútbol riojano

se puede ver el vaso medio vacío: el equipo no ganó, no marcó, no fue superior a su rival, perdió ventaja con su principal rival en liga, no mostró buenas sensaciones, hubo poco ambiente en Las gaunas en una noche fría... Pero también se puede ver medio lleno: el equipo sigue sin perder, suma once jornadas sin conocer la derrota, que es un nuevo récord, no perdió a pesar de merecerlo, a buen seguro por la gran actuación de Miño con tres paradas de mérito, sigue liderando el Grupo 2 pese a llevar dos jornadas sin ganar, no encaja goles, sigue siendo el equipo menos goleado... En fin, un empate, que en datos, supone esto, para nuestra Mente Maravillosa @UdlogStats.

Un empate a cero que fue en buena parte posible gracias a tres muy buenas paradas de Rubén Miño, sobre todo las dos últimas, cuando con diez, los riojanos sufrieron dos contras muy peligrosas que Miño resolvió bajo palos.

Un derbi que sin duda estará marcado por el mal resultado obtenido ayer por la Unión Deportiva Logroñés, y también por la gran victoria del Haro Deportivo en Lezama, insisto, en Lezama, ante el Bilbao Athletic. Los de Aitor Calle habían experimentado en sus propias carnes lo que es recibir un gol en el descuento para perder partidos: Salamanca, Real Unión, Osasuna… aún escuecen. Pero también saben castigar en el descuento, así ganaron en Copa a la Llagostera, en el 119 de partido, y así ganaron ayer al Bilbao Athletic, en el 96 con tanto de Álex Valiño. Las entradas para ver el Haro – Logroñés cuestan 15 euros. Los socios del Haro no pagan. Se espera un día muy frío pero seguro que con un gran ambiente.