"Carbayo es el alcalde más opaco que ha tenido Salamanca"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos ha calificado al popular Carlos García Carbayo como "el alcalde más opaco que ha tenido Salamanca a fecha de hoy". Mateos ha realizado un balance de los primeros siete meses del gobierno municipal del PP y Ciudadanos y afirma que "cualquier estatua de Salamanca sería más dinámica y ágil de lo que están haciendo hoy".

José Luis Mateos lamenta que no haya presupuesto municipal para este 2020 en el ayuntamiento salmantino y reitera que durante el pasado año se han dejado de invertir 28,5 millones de euros en la ciudad "y el equipo de gobierno municipal no ha podido demostrar que mentimos". Además, según Mateos, al alcalde Carbayo le ha invadido el espíritu de la reivindicación en el momento de pedir al Gobierno inversiones para Salamanca: "le han dicho que se convierta en un comisario político del PP y no en un alcalde que vele por los intereses de la capital y de los salmantinos". Para demostrar que no es así debería ser igual de reivindicativo con la Junta de Castilla y León, añade Mateos.